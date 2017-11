Santos tenta diminuir prejuízo com venda de Damião ao Inter

Leandro Damião tem contrato com o Santos até o fim de 2018. Apesar disso, o atacante não deve mais jogar no Peixe. Emprestado ao Internacional, vive boa fase técnica, e sua permanência em Porto Alegre já vem sendo discutida.

Atualmente, ele tem vínculo com o Colorado até junho da próxima temporada e deveria retornar ao Alvinegro na sequência. Porém, o presidente Modesto Roma Júnior admitiu que já entrou em contato com os dirigentes do Inter para acertar uma venda de Damião.

Sem clima para voltar ao Santos após processar o clube na Justiça em 2015, o atacante também tem o interesse de permanecer em Porto Alegre. O Peixe, por sua vez, vê o Inter como uma boa oportunidade para pelo menos recuperar um pouco do investimento em Damião, que custou R$ 42 milhões em 2014.

Além de uma venda, os santistas podem usar o centroavante como moeda-troca. William Pottker é um nome que interessa. O Corinthians também demonstrou interesse em contar com Damião em 2017. Porém, o Santos dá prioridade ao Inter.