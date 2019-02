Santos retoma negociação e fica otimista por Ronaldo, do Flamengo

Depois do presidente do Santos confirmar o fim da negociação pelo empréstimo de Ronaldo, do Flamengo, as tratativas foram retomadas nesta sexta-feira e avançaram.

De volta após viagem, o empresário André Cury afirma que a negociação “caminha bem” e o Peixe mudou as condições. O Alvinegro, em contrapartida, diz que o agente recuou no pedido de comissão. De qualquer forma, há chance de Ronaldo, finalmente, reforçar o clube da Vila Belmiro.

Ronaldo faria parte da venda de Bruno Henrique do Santos ao Flamengo, por R$ 23 milhões. Se o volante não chegar, o Peixe, pela boa relação com o Rubro-Negro, solicitará outro atleta até dezembro deste ano.

Ronaldo tem 22 anos e seria emprestado pelo Flamengo com valor de compra fixado em 3 milhões de euros (R$ 12,5 mi). O Santos quer acertar um contrato agora e outro para o caso da permanência – a ideia é evitar um caso semelhante ao de Dodô, agora reforço do Cruzeiro.