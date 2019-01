Santos quer liberar Matheus Oliveira para abater dívida com a Ponte Preta

O Santos quer liberar Matheus Oliveira para abater uma dívida de R$ 800 mil com a Ponte Preta referente ao pagamento do atacante Felippe Cardoso. O interesse da Ponte em Matheus foi antecipado pela Gazeta Esportiva.

Como o contrato de Matheus termina no dia 30 de abril, o Peixe cederia o meia de 21 anos em definitivo já para o Campeonato Paulista. As negociações com o atleta do rival Guarani em 2018 estão em andamento.

A Ponte manifestou interesse no meia Rafael Longuine e no centroavante Rodrigão, mas as negociações não avançaram. O zagueiro Sabino (perto do Coritiba) e o volante Juliano seguem em pauta.

O Santos já liberou Matheus Ribeiro (Figueirense), Romário (Red Bull Brasil) e Diego Cardoso (Guarani). Outros jogadores devem ser cedidos nos próximos dias, como Fabián Noguera e Jonathan Copete.