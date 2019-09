Santos perde para o Flamengo e está eliminado do Brasileiro sub-20

O Santos perdeu para o Flamengo por 2 a 1, no estádio Ulrico Mursa, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, e está eliminado do torneio três partidas antes do fim da primeira fase.

Matheuzinho e Gabriel Noga marcaram para o time rubro-negro, enquanto o equatoriano Porozzo descontou. O Peixe ainda teve um pênalti desperdiçado por Wagner na segunda etapa.

Com a vitória, a equipe carioca assumiu provisoriamente a liderança da tabela, com 36 pontos, e contava com um tropeço do Vasco, diante do Bahia, para se manter na ponta, o que, porém, não aconteceu. Já o Peixe estaciona na 16ª posição, com 14 pontos, sem chance de alcançar o América-MG, oitavo colocado e primeiro time na zona de classificação.

Mais tarde, o Cruz-maltino venceu o Bahia por 2 a 1 de virada e chegou aos 38 pontos, reassumindo de forma isolada a primeira posição. Miranda e Alexandre Melo anotaram os gols do Vasco, e Enck o único tento tricolor.

É a sétima vitória consecutiva do Gigante da Colina no campeonato. Ao todo, são 79.2% de aproveitamento.

Confira todos os confrontos da 16ª rodada do Brasileirão sub-20:

Quarta-feira (25/09)

15h: São Paulo 3 x 2 América-MG

15h: Fluminense 3 x 1 Coritiba

15h: Botafogo 4 x 0 Ponte Preta

15h: Athletico-PR 2 x 0 Chapecoense

15h: Sport 3 x 0 Grêmio

16h Palmeiras 0 x 1 Corinthians

17h: Atlético-MG 1 x 1 Internacional

Quinta-feira (26/09)

17h: Cruzeiro 3 x 1 Vitória