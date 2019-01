Santos pede Uribe para liberar Bruno Henrique ao Flamengo

O Santos pede Fernando Uribe por empréstimo para liberar Bruno Henrique ao Flamengo. O Rubro-Negro oferece cerca de R$ 23 milhões e analisa a liberação do colombiano.

O Peixe se reuniu com o empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo, nesta terça-feira e avançou pela venda do camisa 11. O presidente José Carlos Peres, porém, promete dificultar.

“Estava reunido com o empresário do Bruno Henrique. Temos que pensar no jogador, ele quer ganhar muito mais. Ele quer sair. Gosta do Santos, mas pediu para fazermos um plano de carreira. Fizemos no ano passado, mas é um jogador muito importante e só sai se for por um bom dinheiro, boa troca e que venha alguns jogadores. A gente entende lado humano dele e profissional, mas queremos investir na própria equipe”, disse o presidente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O cenário ideal para o Alvinegro é ter Uribe por empréstimo e outro jogador em definitivo – o lateral Trauco e os meio-campistas Ronaldo e Jean foram estudados, mas as negociações ainda não avançaram.

Bruno Henrique tem o desejo de sair, mas treina normalmente sob o comando do técnico Jorge Sampaoli e tem sido escalado como titular.