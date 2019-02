Santos encaminha contratação de lateral-esquerdo do Vasco

O Santos encaminhou a contratação de Alan Cardoso, lateral-esquerdo do Vasco. Um pré-contrato foi assinado e o Peixe analisa a liberação imediata – o vínculo vai até maio de 2019.

Alan é visto com potencial para atuar no elenco profissional, mas deve fazer parte da equipe de transição, com os aspirantes e os sparrings de Jorge Sampaoli, assim como Lucas Braga, do Luverdense.

O lateral passou por cirurgia no joelho em 2018, em lesão sofrida durante passagem pelo ABC. Ele ainda se recupera e não tem condição de jogo neste momento.

O jovem passará por análise completa com o departamento médico santista antes da contratação ser confirmada. O pré-contrato serviu para garantir a possibilidade do reforço visto com bons olhos pela equipe de análise.

No grupo principal, Sampaoli conta apenas com Orinho e o Santos pretende anunciar Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-FRA, nos próximos dias.

