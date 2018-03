Santos e Corinthians fazem clássico da superação de olho na liderança

O estádio do Pacaembu deve receber mais de 30 mil torcedores a partir das 17 horas desse domingo para o clássico entre Santos e Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto marca uma briga direta pelas primeiras posições na tabela geral do Estadual e também será um verdadeiro teste de capacidade física para os dois elencos.

Com 17 pontos, o Peixe, mandante nesse fim de semana, é o vice-líder na classificação geral, com apenas um ponto a mais que o Timão. A três rodadas do fim da primeira fase, o clássico alvinegro pode ser crucial para definir quem terá mais vantagem no mata-mata. Por enquanto, ambos buscam o Palmeiras, líder com 20 pontos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

E vencer o clássico será uma missão de superação. O desgaste físico vai pesar. O Santos, por exemplo, encarou sua estreia pela Copa Libertadores na quinta-feira à noite, na altitude de 3.400 metros de Cusco, no Peru. A delegação desembarcou no Brasil apenas no início da noite de sexta-feira. Antes disso, o time de Jair Ventura encarou o Santo André no último domingo, também à noite.

O Corinthians, por outro lado, vem de jogos no sábado à tarde e na quarta-feira. Teoricamente, o grupo de Carille estará mais descansado para o embate. Porém, a situação dos atuais campeões Paulista e Brasileiro também não é simples.

No último fim de semana, o Corinthians viveu toda a tensão do Derby contra o Palmeiras e já emendará outro clássico pelo Estadual. Pela Libertadores, no meio de semana, o desafio foi fora de casa, na altitude de Bogotá, e a delegação ainda acabou tendo de encarar problemas no retorno que culminaram com uma chegada a São Paulo apenas na sexta, dia já de treino no CT Joaquim Grava.

Mesmo assim, na hora que a bola rolar, os jogadores e as comissões técnicas sabem que serão cobrados pelo resultado. Até por isso, nenhum titular será poupado pelo comandante corintiano, que manteve sua aposta na equipe que derrotou os alviverdes há uma semana.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Fábio Carille ao menos tem uma notícia boa. Rodriguinho, destaque no Derby, cumpriu suspensão pelo torneio continental e retorna ao time descansado para enfrentar o Santos. Matheus Vital, que agradou diante do Millonarios, volta a ficar como opção no banco de reservas.

Do outro lado, Jair Ventura também pretende utilizar força máxima contra o Corinthians. O técnico santista só preservará titulares em caso de orientação do departamento médico. O capitão Renato, de 38 anos, é um dos que devem ser poupados.

A maior lamentação, no entanto, se dá por conta da ausência de Gabriel. Por causa de um cartão amarelo contra o Santo André, o camisa 10 não pega o Corinthians. O mais cotado para entrar no time é Arthur Gomes.

Victor Ferraz e Bruno Henrique seguirão no departamento médico. O reforço Dodô, destaque nos treinamentos, pode ser relacionado pela primeira vez. O lateral-esquerdo trabalhou sem limitações enquanto a delegação viajou para o Peru.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X CORINTHIANS

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 4 de março de 2018, domingo

Horário: 17h00 horas (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Tatiane Sacilotti dos Santos Camargo e Evandro de Melo Lima

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota (Dodô); Alison; Renato (Léo Cittadini), Vecchio (Vitor Bueno), Arthur Gomes e Copete; Eduardo Sasha

Técnico: Jair Ventura

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson

Técnico: Fábio Carille