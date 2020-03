Santos dá entrada na rescisão de Aguilar após quase dois meses de negociação com o Athletico-PR

O Santos está perto de concluir a venda do zagueiro Felipe Aguilar ao Athletico-PR. E a negociação se arrasta há quase dois meses.

O Furacão procurou o Peixe no fim de janeiro, a pedido de Dorival Júnior, em busca de um defensor. Com Lucas Veríssimo e Luan Peres caros e Luiz Felipe sem interesse em sair, o colombiano virou alvo.

O Alvinegro levou as tratativas sem pressa em busca de recuperar o investimento feito em 2019 junto ao Atlético Nacional: R$ 15 milhões por 100% dos direitos econômicos. O acordo foi costurado agora em R$ 10 mi por 50% do “passe”.

O Santos resolveu pendências financeiras com Aguilar, aceitou a proposta e deu entrada na rescisão na CBF. O Athletico aguarda pelo contrato assinado para anunciar o reforço. O atleta, inclusive, se despediu dos companheiros e funcionários na última segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Felipe Aguilar tem 27 anos e chegou a ser titular absoluto com Jorge Sampaoli no ano passado, mas perdeu espaço após falhas consecutivas e terminou o ano como reserva. O zagueiro perdeu os primeiros jogos do Campeonato Paulista por conta de edema no joelho direito e, já recuperado, foi inscrito no Estadual e não atuou.

Com a saída de Aguilar, o técnico Jesualdo Ferreira teria à disposição Lucas Veríssimo, Luan Peres, Luiz Felipe, Alex Nascimento e Wagner Leonardo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com