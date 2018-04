Santos busca primeira vitória contra Estudiantes na Argentina

Na próxima quinta-feira, o Santos viaja para Argentina onde enfrenta o Estudiantes pelo terceiro compromisso da Copa Libertadores. Além da difícil missão de enfrentar um time fora de casa e, nesse caso, um tetracampeão da América, os comandados de Jair Ventura terão de superar o retrospecto negativo de nunca ter vencido o rival jogando longe da Vila Belmiro por uma competição oficial.

Historicamente, Santos e Estudiantes se enfrentaram apenas três vezes e o retrospecto é positivo para o Peixe, que venceu em duas oportunidades. A primeira delas aconteceu dia 30 de janeiro de 1936 e o placar foi de 3 a 1 por um amistoso. A segunda e mais recente partida vitoriosa foi em 1990, pela Super Copa Americana, e a equipe da Baixada conseguiu o triunfo por 1 a 0.

Entre essas duas vitórias, veio uma derrota pela Recopa Sul-Americana. Dia 4 de dezembro de 1969, o Santos viajou até La Plata e acabou derrotado por 3 a 1, remetendo esse resultado negativo como tabu para a próxima quinta-feira, onde os dois líderes do grupo 6 se enfrentam no Estádio Centenário de Quilmes.

Contra argentinos, porém, o histórico conta a favor do time brasileiro. Até o confronto desta semana, foram disputados 100 jogos contra equipes “hermanas”, somando combinados, clubes e seleções regionais. Ao todo, são 54 vitórias do Peixe, 28 derrotas e 18 empates.

Depois de estrear com derrota para o Real Garcilaso na altitude, o elenco santista se recuperou jogando dentro de seus domínios e triunfou sobre o nacional, do Uruguai, por 3 a 1. Com três pontos, o Peixe é o segundo colocado da chave, justamente atrás do Estudiantes, que estreou empatando com os uruguaios e vencendo o clube peruano por 3 a 0.

Fonte: Acervo Santos FC