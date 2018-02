Santos aceita dividir salário e torce por ida de Donizete ao Galo

O Santos não vê a hora de se desfazer de Leandro Donizete. Para conseguir um clube interessado no volante fora dos planos do técnico Jair Ventura, o Peixe topa dividir os salários com quem contratá-lo por empréstimo. Ele recebe cerca de R$ 300 mil por mês e tem vínculo até dezembro de 2019.

O alvinegro tem a esperança de que o Atlético-MG contrate o jogador de 35 anos. Donizete foi oferecido ao Galo, que estuda a ideia. Ele é ídolo de boa parte da torcida atleticana e tem muita vontade de voltar para Belo Horizonte.

Leandro Donizete poderia ser envolvido em uma troca “2×3”. O Santos recebeu uma proposta do Atlético pela troca de Victor Ferraz, Copete e Donizete por Cazares e Patric. O Peixe não aceitou, mas gostou de saber que o Galo poderia levar o volante.

No começo de 2018, o América-MG demonstrou interesse em Leandro Donizete, mas recuou por causa de seus salários. Ele foi contratado em janeiro de 2017, a pedido do técnico Dorival Júnior, mas nunca teve status de titular.

Donizete tem 22 jogos realizados pelo Santos. Sua última aparição foi na eliminação do Peixe na Libertadores, com derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, na Vila Belmiro, em 20 de setembro.