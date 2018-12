Sampaoli indica zagueiros do São Paulo; Santos vê chance pequena de contratar

O técnico Jorge Sampaoli indicou dois zagueiros do São Paulo ao Santos: Rodrigo Caio, destaque do elenco profissional, e Walce, capitão da equipe sub-20. A diretoria do Peixe, porém, vê chance pequena de viabilizar os pedidos do argentino. A informação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

Rodrigo Caio esteve perto de ser negociado com o Barcelona-ESP na semana passada e está fora da realidade financeira do Peixe. Uma alternativa é envolver Victor Ferraz, desejo do Tricolor, mas o lateral-direito não seria suficiente para uma troca simples. O defensor é um desejo antigo de Sampaoli – o treinador chegou a ligar para ele enquanto esteve no Sevilla.

Walce, então, é uma alternativa mais viável, mas igualmente difícil. O São Paulo espera pela valorização do jovem de 19 anos na disputa do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira em janeiro, no Chile. O Alvinegro estuda a possibilidade de liberar Ferraz e pedir dinheiro ao rival além do zagueiro.

A Gazeta Esportiva procurou os empresários de Rodrigo Caio e Walce e ambos negam qualquer contato do Santos. Até o momento, não houve qualquer avanço desde a sugestão de Sampaoli. O técnico chega ao Brasil na reapresentação do elenco do Peixe, marcada para o dia 2 de janeiro à tarde.