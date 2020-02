Saiba como ficaram Mancha, Gaviões e Dragões no Carnaval de São Paulo

Com muita tensão e emoção, a apuração do resultado do Carnaval de São Paulo 2020 foi realizada nesta terça-feira. A Águia de Ouro, escola de samba localizada na Pompéia, sagrou-se campeã pela primeira vez, com 269.9 pontos. Mancha Verde, Dragões da Real e Gaviões da Fiel também marcaram presença, mas somente a organizada do Palmeiras ficou até o fim na disputa pelo título.

Campeã em 2019, a Mancha Verde não decepcionou. Com 269.8 pontos, a agremiação terminou em 2º lugar e estará presente no Desfile das Campeãs, neste sábado, no Sambódromo do Anhembi. O enredo da Mancha “Pai! Perdoai, eles não sabem o que fazem! ” contou a história de Jesus Cristo e falou sobre sofrimento e amor.

A Dragões da Real, vice-campeã em 2019, ficou na 6ª colocação, com 269.5 pontos. Com o resultado, a escola da torcida organizada do São Paulo não marcará presença no Desfile das Campeãs, onde só as primeiras cinco colocadas desfilam. Com o enredo “A Revolução do Riso – A Arte de Subverter o Mundo pelo Divino Poder da Alegria”, a Dragões falou sobre a história do humor no mundo.

Já a Gaviões da Fiel passou sufoco no início da apuração. Após correr risco de rebaixamento, a escola de samba da torcida do Corinthians terminou em 10º, com 268.9 pontos. No desfile, a Gaviões falou sobre o amor, no enredo enredo “Um não sei que, que nasce não sei onde, vem não sei como e explode não sei porquê”.