Ronaldo afirma que Neymar deu passo para trás ao ir para o PSG

Ronaldo palpitou sobre a transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, concretizada em agosto do ano passado. Em entrevista concedida a Zico, o ex-jogador criticou a decisão tomada pelo astro atual da Seleção Brasileira.

“Ele está no PSG agora, mas, esportivamente, é lógico que foi passo para trás. Você está no Barcelona e vai para o PSG”, comentou Ronaldo, evitando condenar Neymar. “São desafios que cada um faz. Eu também jogava no Barcelona e fui para a Inter de Milão, quando o Campeonato Italiano era bem mais competitivo”, comparou.

Abordando diversos assuntos na conversa com quem foi seu ídolo nos tempos de torcedor do Flamengo, Ronaldo também se referiu a outro comandado do técnico Tite na Seleção Brasileira. Ao falar do centroavante Gabriel Jesus, ele foi mais elogioso.

“Ele está preparado para suportar a pressão. É um menino extremamente talentoso, com disciplina, dedicação, vontade de vencer e disponibilidade no campo. Fazia tempo que precisávamos de um camisa 9 na Seleção. O Adriano preencheu esse espaço por muito pouco tempo e tinha muito potencial”, palpitou o camisa 9 aposentado.

Hoje agenciado a imagem de Gabriel Jesus, Ronaldo apostou em uma parceria de sucesso entre o seu cliente e Neymar na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. “Vamos torcer muito, porque precisaremos dos gols dele”, sorriu.

Além de ter defendido o Barcelona e a Internazionale enquanto estava em atividade, Ronaldo passou ainda por Cruzeiro, PSV Eindhoven, Real Madrid, Milan e Corinthians. O sonho de atuar pelo Flamengo, clube em que Zico fez história, não se concretizou.

“Foi uma experiência incrível ter jogado no Corinthians e conhecido aquela torcida tão grande e barulhenta quanto a do Flamengo”, disse Ronaldo. “Mudamos a história do Corinthians, que já era um clube grande, mas sem nenhuma infraestrutura. O Corinthians fez CT, construiu estádio e é o que mais fatura no Brasil”, acrescentou.