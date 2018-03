Romero deixa campo irritado e chama Santos de “time pequeno”

O atacante Romero tomou os holofotes para si após o empate por 1 a 1 com o Santos, na tarde/noite deste domingo, no estádio do Pacaembu. Sem grande atuação, mas com muita polêmica, reclamando até de agressão dos jogadores reservas do Peixe, o paraguaio deixou o gramado provocando a festa da torcida, entusiasmada pelo tento anotado por Diogo Vitor, aos 41 minutos do segundo tempo.

“Os caras me deram uma porrada ali, mas tudo bem, faz parte do jogo. Eles estão…”, começou o paraguaio, antes de ironizar o canto dos quase 40 mil santistas que estiveram no Pacaembu. “Olha como estão comemorando. Time pequeno”, cravou o atacante, em entrevista à rádio BandNews, sem dar qualquer continuidade à resposta.

Depois do ocorrido, Romero foi o último a deixar o vestiário do Alvinegro, sem dar qualquer palavra a respeito da declaração anterior. Aparentemente conversando com alguém em seu celular e acompanhado de perto por um dos seguranças do clube, ele não respondeu aos pedidos por uma nova palavra a respeito do assunto.

Ao saber do que havia dito o corintiano, o zagueiro santista, David Braz, não se conteve ao chamar o atleta de “moleque”. “Falei até com o Balbuena, que fala a mesma língua dele lá, para dar um jeito porque eu não tenho paciência com esse moleque”, comentou o defensor santista.

Conhecido pela dedicação em campo, Romero dificilmente gerou polêmicas com os adversários em entrevistas desde que chegou ao Timão, em julho de 2014. Dessa vez, no entanto, não se conteve, aparentemente incomodado tanto com o empate quanto com o que considerou uma falta de punição aos adversários.