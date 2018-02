Roger coloca Guerra à frente de Scarpa em disputa por titularidade

A expectativa do torcedor do Palmeiras para ver Gustavo Scarpa em campo é comparável com a repercussão da contratação do meia, que escolheu o alviverde mesmo com propostas de rivais. Porém, a vaga do jogador de 24 anos entre os titulares terá de ser conquistada dentro de campo e com bom desempenho nos treinamentos.

Nas três partidas em que vestiu a camisa do Palmeiras, Scarpa saiu do banco de reservas para ajudar o time. Contra Santos e Mirassol substituiu Lucas Lima, considerado o “rival” direto por uma vaga entre os 11 iniciais. No empate contra o Linense, primeiro tropeço do Verdão na temporada, o meio-campista entrou no lugar de Alejandro Guerra aos 23 minutos da segunda etapa.

Em busca de seu lugar no time, Guerra teve a primeira oportunidade em 2018 contra o Linense e agradou o treinador Roger Machado, que enfatizou a disputa sadia por uma vaga, mas revelou a capacidade de Scarpa para atuar nas três funções do meio-campo.

“Hoje dei uma oportunidade ao Guerra. O Willian ficou como alternativa, mas tem sido titular. O Scarpa vai ter que procurar seu lugar no time. Inicialmente, o Willian é o jogador aberto pelo lado, mas hoje coloquei o Scarpa nessa função. Quando o Lucas (Lima) saiu, coloquei atrás do Miguel (Borja). Ele (Gustavo Scarpa) faz bem as três funções de meio”, disse o comandante.

Nestes primeiros meses à frente do Palmeiras, Roger Machado optou por manter uma mesma formação nos primeiros jogos. Nas duas últimas partidas, porém, a ideia foi testar novos atletas, alguns até pouco utilizados na última temporada, como os casos de Michel Bastos e Guerra. Além da primeira partida de Scarpa como titular, o torcedor alviverde aguarda as estreias de Edu Dracena, Moisés e Diogo Barbosa, que aprimoram a forma física.