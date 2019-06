Rodrygo ensaia projeto social e dá nome à escolinha de futebol de Osasco

Rodrygo dá nome a uma escolinha de futebol a ser inaugurada em Presidente Altino, bairro de Osasco onde cresceu, no dia 30 de junho. As matrículas estão abertas e o preço é de R$ 100 por mês.

A Rayo Soccer será comandada por Denis Silva, tio de Rodrygo e ex-técnico do Audax. A homenagem é o esboço de um dos sonhos do agora atacante do Real Madrid, ex-Santos.

Rodrygo quer lançar um projeto social em Osasco. A ideia está em andamento e a previsão é de iniciar as atividades ainda em 2020.

A joia de 18 anos foi apresentada em Madri na última semana e começará os treinamentos em julho. O clube espanhol pagou 45 milhões de euros (R$ 197 mi), na maior transação da história do Peixe.

