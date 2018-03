Rodriguinho e Marquinhos Gabriel são relacionados para o clássico

O armador Rodriguinho e o meia-atacante Marquinhos Gabriel foram as novidades do técnico Fábio Carille entre os relacionados para a partida desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o São Paulo, no estádio de Itaquera. Enquanto o primeiro fará um teste no vestiário para saber se terá condição de atuar, o segundo volta a aparecer na lista depois de dez jogos de ausência por causa de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

O caso de Rodriguinho é basicamente uma tentativa de, no limite da busca por uma equipe menos modificada, Carille contar com o seu principal organizador. Depois de sofrer uma contratura muscular na perna esquerda, minutos antes do Majestoso de domingo, no Morumbi, o corintiano realizou tratamento em dois períodos e ficará com os companheiros na noite desta terça, no CT Joaquim Grava.

Apesar de não trabalhar a bola parada com o restante dos companheiros, ele terá papel determinante na escalação, principalmente na escolha entre Gabriel ou Ralf para a proteção da zaga. Por ser mais alto, o camisa 26 abriria espaço para a manutenção do camisa 5, que tem recuperação melhor nos contra-ataques. A definição só sairá após o aquecimento dos atletas, já no gramado da arena.

Marquinhos, por sua vez, fica como opção pelos lados, algo que faltou ao treinador no final de semana. Lesionado após cair sozinho em treinamento no CT, antes da partida contra o Red Bull, pela fase de classificação do Paulista, ele pode ser utilizado tanto pela esquerda quanto pela direita, algo raro entre os atletas disponíveis a Carille.

Os desfalques certos ficam por conta do volante Renê Júnior, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, e o meia Jadson, em tratamento intensivo por causa de uma contratura na coxa direita. Fagner, Balbuena e Romero, a serviço de suas respectivas seleções, são esperados até o final da tarde de quarta no CT para saberem se têm condição de jogo.

Veja os 23 relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio e Caíque;

Zagueiros: Pedro Henrique, Henrique, Léo Santos e Marllon;

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba;

Volantes: Ralf, Gabriel, Maycon e Paulo Roberto;

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital, Danilo e Marquinhos Gabriel;

Atacantes: Clayson, Emerson Sheik, Júnior Dutra, Pedrinho, Lucca e Matheus Matias