Rodriguinho agradece Cássio por “salvar” sua noite em Itaquera

O meia Rodriguinho ficará marcado na história como um dos principais responsáveis pela classificação do Corinthians à final do Campeonato Paulista, anotando o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, já nos acréscimos, em Itaquera. O próprio armador, porém, reverenciou a participação de Cássio, que defendeu duas penalidades e fez com que o seu erro frente a Sidão fosse “apagado”.

“Não bati bem, por isso que o Sidão pegou. Só erra quem bate, infelizmente errei, mas o Cássio salvou a gente e estamos dentro da classificação”, comentou o armador, que havia errado em outras duas oportunidades, uma delas justamente frente a Sidão, na semifinal do Paulista de 2016, quando o são-paulino defendia o Audax. A outra foi naquele torneio, mas durante a fase de classificação, numa vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta.

“Opa, nem lembrava desse. Você foi no Google, né? (risos) Tem gente que não vai no Google…”, comentou o jogador, em provável ironia à venda de ingressos antecipada pelo São Paulo. “Realmente hoje eu estava me sentindo confiante para bater, nosso time tinha muitos jovens, achei que era a hora de assumir a responsabilidade”, justificou Rodriguinho, sem querer os holofotes para si.

“Todo mundo tem o seu momento de protagonismo, eu tive meu momento hoje, Cássio também, o Maycon também teve contra o Bragantino. Cada um tem a sua participação”, avaliou o jogador, finalizando seus agradecimentos pela intervenção do camisa 12 em campo.

O arqueiro, por sua vez, esclareceu que preferiu nem estudar muito onde costumavam bater os são-paulinos. Incomodado com o insucesso recente após perder disputas das penalidades confiando totalmente nas pesquisas dos responsáveis pela inteligência do clube, o arqueiro admitiu ter usado o seu “feeling” para saber a qual canto deveria se dirigir.

“O Mauri (Lima, preparador de goleiros) cantou alguns cantos ali para mim, mas eu fui mais na minha confiança ali na hora da batida. Felizmente consegui pegar os dois pênaltis e ajudei o time nessa classificação”, concluiu o arqueiro, que, assim como o restante do time, venceu sua primeira disputa de penalidades dentro da arena.