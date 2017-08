Rodrigo, desafeto de Milton Mendes, posta vídeo dando risada em rede social

Após a demissão do treinador Milton Mendes do comando do Vasco, nesta segunda-feira, o zagueiro da Ponte Preta, Rodrigo, postou um vídeo dando risada por meio da rede social Instagram.

Depois do empate em 0 a 0 entre as equipes, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o defensor empurrou o técnico em três momentos, após Milton se aproximar do atleta. A polêmica chegou até a virar caso de polícia.

Graças ao episódio, Rodrigo correu o risco de punido por até 12 partidas de suspensão, por agressão física. No julgamento do STJD, a conduta do jogador foi desqualificada para antidesportiva e ele pegou o gancho mínimo, de apenas um jogo, que já foi cumprido na vitória da equipe campineira em cima do Botafogo, por 2 a 1.

Rodrigo nunca escondeu o mau relacionamento entre os dois. Após a chegada do técnico ao Gigante da Colina, o zagueiro foi afastado e negociado justamente para a Ponte. Depois dos empurrões, o defensor se justificou também pelo Instagram.

“Eu estava conversando com os meninos. Dando os parabéns para eles, porque estavam jogando… ele me pegou de surpresa, um cara que saí do Vasco por causa dele. Ele que pediu a minha saída. Já deixei claro isso em todas as entrevistas quando saí de lá. Não gosto dele, não é meu amigo”, afirmou.