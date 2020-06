Roberto Carlos revela que procurou Santos e Palmeiras antes de fechar com Corinthians

Quando estava com 36 anos, Roberto Carlos foi contratado pelo Corinthians para ser uma lideranças da equipe dentro de campo na temporada de 2010. No entanto, o que poucos sabem é que o lateral-esquerdo procurou dois rivais do Timão antes de assinar seu vínculo.

Em entrevista ao perfil da AM10, empresa de Marketing Esportivo, Roberto Carlos revelou que bateu na porta do Santos e do Palmeiras, porém as duas equipes não tinham condições financeiras para ter o jogador em seus elencos.

“Todo mundo sabe que eu sou santista. Quando eu fui para o Corinthians, em 2010, eu fiz uma oferta ao Santos, mas eles não queriam pagar, fiz uma oferta ao Palmeiras, também eles não estavam dispostos a pagar”, afirmou o ex-atleta.

Roberto Carlos foi anunciado pelo Corinthians no final de 2009, permanecendo no clube até fevereiro de 2011, quando rescindiu seu contrato junto ao Alvinegro. O lateral-esquerdo aproveita para relembrar com humor sua passagem pelo Timão.

“Acabei tendo a oportunidade de trabalhar com o Andrés e com o Ronaldo, no Corinthians, com o Mano, um projeto legalzinho lá. Fomos lá, ensinamos ao pessoal Corinthians como se ganha competições importantes e fomos embora”, disse o jogador.

Pelo Corinthians, Roberto Carlos disputou 64 partidas e marcou cinco gols. Em seu currículo, o lateral-esquerdo tem passagens por Palmeiras, Inter de Milão, Real Madrid, Fenerbahçe e Anzhi Makhachkala, da Rússia. Além de ter conquistado a Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira, o jogador também venceu três vezes a Liga dos Campeões pelos merengues.