Roberto admite preocupação e diz que Corinthians monitora zagueiros

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, admitiu na noite desta quarta-feira, após a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Patriotas-COL, no estádio de Itaquera, que o clube pode contratar um zagueiro nos próximos dias. Preocupado com a situação de Vilson, que nem se quer estreou no ano, e com a lesão de Pablo, que só volta em setembro, o mandatário disse que o Timão está atento a algumas oportunidades de mercado.

“A gente vai aguardar um pouco. Preocupação que tem, porque o Vilson vai demorar um pouco mais, talvez Pablo não jogue alguns jogos. Estamos monitorando para ver o que fazer, porque é uma preocupação”, comentou o dirigente, que preferiu não confirmar a já acertada contratação de Pablo. À espera da assinatura do contrato, ele adotou a cautela para tratar do assunto.

“Não podemos dizer isso (que está fechado) ainda porque faltam detalhes. Coisas bem encaminhadas, mas não fechadas. Mais uns dias. Muito bem encaminhado”, avaliou Roberto, negando ainda que tenha recebido qualquer proposta por algum jogador do elenco. como o goleiro Walter e o lateral esquerdo Guilherme Arana.

“A gente nunca pode falar não, porque nunca se sabe, o contrato tem multa. Mas se depender do clube a vontade de liberar alguém não existe, queremos todos esses até o final do campeonato. Não tenho proposta para ninguém, nem do Sevilla. Não chegou nada”, disse ele.

Após a classificação na Sul-Americana, o presidente ainda comentou sobre o duelo do domingo, contra o Flamengo, também em Itaquera. “É um jogo normal, o Flamengo é uma grande equipe, mas são os mesmo 3 pontos que foram contra o Avai, Atlético-GO. O Flamengo é um grande time, mas vamos jogar de igual para igual”, concluiu.