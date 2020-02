Rival do Santos na Libertadores contrata Adebayor, ex-Real Madrid

O atacante Emmanuel Adebayor, de 35 anos, está de clube novo. Na última sexta-feira, a diretoria do Olímpia anunciou, em entrevista coletiva, a contratação do jogador togolês. O clube paraguaio está no Grupo G da Libertadores, o mesmo do Santos. As equipes se enfrentam pela primeira vez no dia 17 de março, na Vila Belmiro, com a provável presença do novo reforço.

Adebayor estava sem clube desde dezembro de 2019, quando deixou o Kayserispor, da Turquia. O atacante teve passagens por Arsenal, Manchester City, Real Madrid e Tottenham. O veterano jogador também disputou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, pela seleção do Togo.

Outro grande personagem do futebol que se encontra no Olímpia e foi um dos responsáveis pela contratação de Adebayor é Roque Santa Cruz. Os dois foram companheiros de equipe no Manchester City, e o paraguaio auxiliou o clube tricampeão da América nas negociações.

O Olímpia estreia na Libertadores no dia 4 de março, contra o Delfín, no Equador. Além de Adebayor, a equipe paraguaia também acertou com Derlis González, atacante que rescindiu com o Santos na última quinta-feira.