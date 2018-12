Rivais se movimentam, e São Paulo vai ficando para trás nas negociações

O Campeonato Brasileiro acabou há pouco menos de duas semanas. Com isso, as diretorias dos principais clubes do País começaram a se movimentar na busca por reforços. Na capital paulista, especificamente, o Tio de Ferro agiu rápido. Palmeiras, Corinthians e São Paulo anunciaram a chegada de novos jogadores, entretanto, o Tricolor paulista é quem menos contratou até agora, apesar da grande necessidade de trazer mais peças.

O primeiro reforço do São Paulo foi o lateral-direito Igor Vinícius, que estava emprestado à Ponte Preta pelo Ituano. Pouco depois, o clube também confirmou a vinda de Léo Pelé, que estava no Bahia, mas pertencia ao Fluminense. O pacote de reforços, contudo, parou por aí, e os torcedores se dividem entre a expectativa de mais atletas e o medo de não chegar mais ninguém.

A nível de comparação, até mesmo o Corinthians, que vive situação financeira mais delicada que o São Paulo, já contratou mais jogadores. O clube, que terá o time profissional comandado novamente por Fábio Carille, já confirmou Michel Macedo, Mosquito, Richard, Ramiro, este com grande possibilidade de ser titular, e André Luis.

Já o Palmeiras, embora seja quem menos precise de reforços entre os clubes de São Paulo, também leva vantagem sobre o Tricolor paulista quando o assunto é reforços para 2019. Arthur Cabral, ex-Ceará, Matheus Fernandes, ex-Botafogo, e Zé Rafael, ex-Bahia, chegam para fortalecer ainda mais o elenco de Felipão, além dos diversos atletas que voltarão de empréstimo, como Raphael Veiga, recém-campeão da Sul-Americana com o Atlético-PR.

Como os jogadores do São Paulo se reapresentas no próximo dia 3 de janeiro para iniciar a pré-temporada, o clube terá apenas mais duas semanas completas para entrar em um acerto com aqueles que estão em seu radar para 2019. Raí já chegou a garantir que há excelentes oportunidades de negócio. A ver se todas elas se concretizarão.