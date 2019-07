Revista elege os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos

A revista inglesa Four Four Two, conhecida por realizar listas um tanto quanto polêmicas, desta vez resolveu elencar os 25 melhores jogadores do futebol mundial dos últimos 25 anos. O ranking, que não teve critérios definidos, conta com cinco brasileiros.

Lionel Messi, do Barcelona, encabeça a lista, seguido por Cristiano Ronaldo, hoje na Juventus. Brasileiro com melhor colocação, Ronaldo Fenômeno aparece em quarto, com Ronaldinho Gaúcho logo atrás, em quinto. Rivaldo é o 11°, com Kaká em 14° e o baixinho Romário apenas na 23° colocação.

Confira a lista completa