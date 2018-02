Reservas vão mal e Corinthians perde para o Furacão em jogo-treino

Confira este e outros vídeos em

O técnico Fábio Carille esperava ter boas notícias a respeito de opções no elenco após o jogo-treino dos reservas nesta quinta-feira, contra o Atlético-PR, no CT Joaquim Grava, mas não conseguiu ampliar seu leque de possibilidades. Com uma atuação ruim, os suplentes foram dominados na maior parte do tempo pelo Furacão, que sagrou-se vencedor da partida por 1 a 0, aproveitando gol marcado pelo zagueiro Wanderson.

Apesar do placar magro, o que mais chamou a atenção foi a dificuldade da equipe em vencer a marcação adversária, sempre correndo atrás do rival e criando poucas chances de perigo. Infelizmente sem estatísticas oficiais, o jogo-treino mostrou os paranaenses bem organizados dentro de campo, com a presença dos ex-corintianos Thiago Heleno, Wanderson e Guilherme, controlando a posse de bola.

O Timão entrou em campo com Caíque; Mantuan, Yago, Pedro Henrique e Maycon; Renê Júnior, Camacho, Lucca, Mateus Vital e Emerson Sheik; Danilo. Depois, com algumas modificações, Carille conseguiu dar minutos em campo também a Filipe, Léo Santos, Guilherme Romão, Pedrinho, Clayson e Kazim.

O primeiro tempo passou praticamente sem que nenhum dos goleiros precisasse trabalhar, com os visitantes rodando a bola de um lado para o outro e os reservas corintianos concentrados em barrar as investidas do rival. O único lance digno de nota dos alvinegros foi um chute de fora da área do meia Danilo, parado com tranquilidade por Santos. Mantuan, com boas descidas e bem na marcação, foi o destaque da etapa inicial.

Na etapa final, o técnico do Furacão, Fernando Diniz, manteve os titulares em campo até que Wanderson abrisse o placar, aos 13 minutos. Aproveitando passe por elevação do meia argentino Lucho González, o zagueiro estava impedido, mas contou com um desvio de Yago antes de dominar a bola, limpar Caíque e fazer o gol. O auxiliar chegou a marcar impedimento, porém o árbitro interpretou que o toque do zagueiro alvinegro dava legalidade ao lance.

Clayson, que entrou no intervalo e pouco antes carimbou o travessão do goleiro Felipe Alves, chamou o jogo para si e foi a grande válvula de escape da equipe, sempre pelo lado esquerdo. Irritado com a falta de produção do atletas, xingou bastante a si mesmo em alguns momentos, cobrando uma melhor colocação nos chutes a gol. Depois, em boa jogada, cruzou para a área e explodiu ao ver que ninguém concluiu.

“Entra na p… da área, b…”, bradou, ouvindo uma resposta rápida de Kazim, que pedira o passe pouco antes e vira a redonda ir nas suas costas. “Eu? Eu fui, mano”, rebateu o turco, muito mais calmo, ouvindo uma tréplica já mais equilibrada. “Sim, mas tem que entrar mais gente”, pontuou Clayson.

O centroavante, por sinal, melhorou a presença de área da equipe, diante da zaga reserva dos paranaenses, finalizando duas vezes e criando espaços para os companheiros. Sem jogar desde o clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada, ele briga para ter mais uma oportunidade nas próximas partidas.

Colocados para treinar apenas de forma regenerativa, os titulares voltam a campo nesta sexta-feira, quando Carille começa a definir a equipe para a partida contra o Red Bull, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli. Com 12 pontos conquistados, o Alvinegro lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, oito à frente do Bragantino.