Conselho do São Paulo aprova renovação de contrato com a New Balance; veja detalhes

Por Thais Bueno e Victória Romanelli

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube desde 2024. A votação foi realizada de forma virtual e encerrada na tarde desta terça-feira, com 136 votos favoráveis e 91 contra.

O novo vínculo tem validade até 2032. O contrato anterior tinha término previsto para o fim da temporada de 2027. Com a renovação, o São Paulo poderá arrecadar até R$ 60 milhões por ano com o acordo.

A extensão do contrato foi costurada pelo diretor de marketing do Tricolor, Eduardo Toni, ainda durante a gestão de Julio Casares, que renunciou ao cargo no início deste ano e foi substituído por Harry Massis Júnior.

A multa rescisória do novo contrato é decrescente a cada ano: começa em R$ 200 milhões e pode cair para até R$ 50 milhões durante o período.

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Apesar de haver resistência por parte de alguns conselheiros, um dos principais motivos que levaram a diretoria Tricolor a buscar a extensão do vínculo com a empresa americana foi o crescimento de 113% em relação aos valores arrecadados com a antiga fornecedora de material esportivo, a Adidas.

Em 2025, o São Paulo alcançou o recorde de vendas de produtos de vestuário. Entre as razões apontadas para o que foi considerado um sucesso das vendas no último ano estão os uniformes comemorativos lançados em relação aos 20 anos do tricampeonato mundial, especialmente pela excelente aceitação da torcida com a terceira camisa.

Nesta temporada, que marca a terceira da parceria do clube com a New Balance, os valores ultrapassam os cinco anos em que a instituição teve com a antiga fornecedora de material esportivo. Com a atual parceria, o Tricolor realiza toda a operação do e-commerce e da loja do Morumbis, o que vem gerando, em média, R$ 2,5 milhões por ano aos cofres da agremiação.

Durante as tratativas de renovação, o São Paulo recusou uma oferta da Penalty.