René Simões é diagnosticado com coronavírus

O técnico René Simões anunciou neste sábado que testou positivo para covid-19. Por meio de suas redes sociais, o comandante disse que foi ao hospital no dia 16 de março, pois estava com os sintomas da doença, mas apenas hoje saiu o resultado do exame.

“Fui ao hospital no dia 16 e me testaram. Por precaução, mesmo não sabendo o resultado, fiquei em isolamento no meu quarto. Não saí dele e tinha tudo separado para mim dentro de casa. Tudo era higienizado e ninguém entrava no quarto. Somente hoje (sábado) recebi o resultado que foi positivo. Como o vírus demora a se manifestar, mesmo tendo mais de quatorze dias seguirei na prevenção e só sairei no dia 30 do isolamento”, relatou.

Aos 67 anos, René disse que no primeiro dia sentiu muita dor de cabeça, que a sua garganta começou a inflamar e apresentou uma febre baixa de 37,4 graus. “Depois fiz tudo normalmente. Pensando em como daria a notícia, resolvi pegar a minha amada bola de futebol e fazer a comunicação juntos. Agradecendo a Deus por mais essa vitória. Fiquem bem e os em risco devem ser precavidos.” , completou.

Ao longo de sua carreira, o treinador passou por diversos times, como Portuguesa, Fluminense, Coritiba, Bahia e Botafogo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com