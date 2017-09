Reinaldo Rueda já prepara lista de dispensas para 2018

A perda do título da Copa do Brasil para o Cruzeiro não encerrou o ano do Flamengo, que ainda pode conquistar o caneco na Copa Sul-Americana e precisa fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro para garantir a classificação para a próxima Copa Libertadores. Mas o técnico Reinaldo Rueda já foi autorizado pelos dirigentes a ir montando uma lista com os atletas que não fazem parte dos planos para 2018. A barca, inclusive, promete ter nomes de peso.

O primeiro integrante não é nenhuma surpresa. Trata-se de Alex Muralha, responsabilizado por muitos pela perda do título da Copa do Brasil. O jogador vem caindo em desgraça com os torcedores e não tem mais clima para continuar na Gávea. Comissão técnica e dirigentes até acham as críticas exageradas e entendem que a pressão da imprensa ajudou para um quadro que torna inviável a permanência dele no Ninho do Urubu. O jogador, porém, só será liberado no fim do ano, já que os dirigentes querem tentar preservar a carreira dele. A ideia para 2018 é ter Diego Alves como titular e os jovens Thiago e Cesar como suplentes.

Outro nome que vai sair é o do argentino Darío Conca. O jogador, que foi ídolo no Fluminense, só não deixou o Ninho do Urubu e voltou ao Tricolor porque as duas diretorias não chegaram a um acordo. O destino dele, porém, agora é um mistério, mas a sua contratação é tratada internamente como uma das piores da gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Com poucas oportunidades até aqui com Rueda, o meia Federico Mancuello, também argentino, é outro que dificilmente vai permanecer.

Além dos dispensados, alguns jogadores podem ser negociados, o que também abriria brecha para novas contratações. Caso do jovem centroavante Felipe Vizeu, que vem recebendo sondagens de equipes da Espanha e da Itália.

Dentro de campo o elenco treinou com os portões fechados, na manhã desta sexta-feira, no Ninho do Urubu. Neste sábado pela manhã está prevista uma nova atividade, quando Rueda vai definir a escalação para a partida contra a Ponte Preta na próxima segunda-feira, às 20h(de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, pelo complemento da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A preparação será encerrada no domingo, quando a delegação embarca para a capital paulista. Atualmente, o Rubro-Negro é o sétimo colocado na tabela de classificação, com 39 pontos conquistados.