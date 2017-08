Reapresentação do Palmeiras tem conversa e ovada em Tchê Tchê

Nesta quarta-feira, o Palmeiras se reapresentou e retomou os treinamentos na Academia de Futebol após dois dias de folga. Antes da atividade, Cuca teve uma conversa com o elenco, enquanto em campo, Tchê Tchê se destacou pela técnica e ovadas recebidas de Thiago Santos.

Após o aquecimento dos atletas, que teve o tradicional ‘mesabol’, Cuca reuniu os atletas no centro do gramado e passou alguns minutos conversando com os jogadores. Em seguida, o treinador dividiu o elenco em três equipes e armou uma atividade em campo reduzido.

Enquanto um dos times aguardava, os outros dois se enfrentavam em um trabalho que visou se aproveitar da linha de impedimento adversária. O treino teve belos gols de Keno e Deyverson, que encobriram Fernando Prass e Vinicius Silvestre, respectivamente.

Quem também quase anotou um golaço foi Tchê Tchê. O camisa 8 dominou na linha central do gramado e surpreendeu a todos com um chute de esquerda, que bateu na trave antes de sair pela linha de fundo. Além do belo lance, o volante mostrou habilidade durante a atividade, mas não foi rápido o suficiente para fugir de Thiago Santos após o treino.

O camisa 21, ao lado de Edu Dracena, perseguiu o aniversariante de 25 anos em campo e acertou o volante com ovos e farinha. A sujeira foi tanta que até mesmo Thiago Santos e o zagueiro saíram imundos de campo.

As ausências no treinamento ficaram por conta de Dudu e dos colombianos Yerry Mina e Miguel Borja. O capitão se recupera de uma lesão muscular e voltou às atividades na última sexta-feira, mas fez apenas trabalhos físicos nesta quarta. O zagueiro também realizou somente tratamento após passar por uma cirurgia no pé esquerdo, enquanto o camisa 9 já está com a seleção da Colômbia para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.