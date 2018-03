Ralf é relacionado e pode reestrear no clássico contra o Santos

O volante Ralf, ídolo da torcida do Corinthians pela passagem entre 2010 e 2015 pelo clube, pode fazer sua reestreia neste domingo, contra o Santos, no estádio do Pacaembu, às 17h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Fábio Carille desde o seu retorno e poderá ser utilizado no decorrer do clássico contra o rival da Baixada.

Multi-campeão pelo clube, o agora camisa 15 já havia alertado que não precisaria de muito tempo para entrar em forma, colocando-se à disposição justamente para encarar o Peixe. Aos 33 anos, Ralf passou as últimas duas temporadas atuando pelo Beijing Guoan, da China, e, atualmente, é o reserva imediato de Gabriel.

Outro nome que poderia aparecer pela primeira vez numa lista para jogos oficiais era o do lateral esquerdo Sidcley, contratado há uma semana em negócio que envolveu a ida de Camacho para o Atlético-PR. O jogador, porém, vai esperar mais um pouco até ser aproveitado. Já o atacante Kazim, que perdeu muito espaço recentemente e está até fora da lista de inscritos para a Libertadores, ficará no banco.

Outra novidade natural da equipe é o meia Rodriguinho, que teve de cumprir suspensão frente ao Millonarios. Contando com o armador, destaque do Derby, o comandante resolveu manter justamente os 11 titulares da vitória por 2 a 0 sobre o arquirrival Palmeiras, no estádio de Itaquera. O Timão vai a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Maycon; Gabriel e Renê Júnior; Romero, Jadson, Rodriguinho e Clayson.

As ausências ficam por conta do meia Marquinhos Gabriel, que se recupera de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e do zagueiro Léo Santos, por opção. O zagueiro Marllon e o atacante Matheus Matias, ambos também contratados recentemente, não estão disponíveis para a primeira fase do Estadual.

Veja a lista dos 23 jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Fagner, Mantuan e Juninho Capixaba

Zagueiros: Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Renê Júnior e Ralf

Meias: Jadson, Rodriguinho, Mateus Vital e Pedrinho

Atacantes: Clayson, Romero, Júnior Dutra, Emerson Sheik, Danilo, Lucca e Kazim