Puma lança vídeo e agita torcida do Palmeiras no aguardo do uniforme

A expectativa da torcida do Palmeiras pelo lançamento do manto de 2019, o primeiro produzido pela Puma, ficou ainda mais nesta segunda-feira, último dia do ano. Em um curto vídeo no Twitter, a fornecedora de materiais esportivos criou a hashtag #VerdeÉaCorDeQuê?. Foi o suficiente para causar alvoroço entre os palmeirenses.

Ao contrário do que acontecia com os novos modelos produzidos pela Adidas, a Puma não permitiu que as camisas palestrinas vazassem, mesmo a poucas horas do lançamento oficial, que ocorrerá através de um vídeo promocional no primeiro dia do ano.

No dia 3 de janeiro, estreia do Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores, a camisa já estará à venda nas principais lojas da cidade de São Paulo. Nos dias seguintes o uniforme começará a ser distribuído para todo o país.

A ‘estreia’ do modelo no Allianz Parque ocorrerá no dia 13, na despedida de Zé Roberto. A tendência é que o design da empresa alemã seja simples, com as cores verde e branco. O vermelho, presente na bandeira italiana, deve estar em alguns detalhes.