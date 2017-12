PSG pode fechar contratação de Wendel, do Fluminense

Alvo do PSG na última janela de transferências, o volante Wendel, enfim, deve ser contratado pelo clube francês em janeiro. Os franceses querem utilizar um grupo de investimento para fazer a negociação, mas só teriam o jogador em seu elenco no início da próxima temporada europeia, em julho.

Caso o negócio seja concretizado, o destino de Wendel pode ser a permanência no Fluminense até o meio do ano. Outra possibilidade é a saída imediata do jogador, que iria para o futebol português, mais precisamente no Porto, segundo os jornais do país.

Wendel foi um dos destaques da equipe nesta temporada. No entanto, o volante perdeu rendimento após a negociação fracassada com o PSG e terminou o ano oscilando entre titulares e reservas.

Além de Wendel, o Fluminense deve perder nos próximos dias o meia Gustavo Scarpa, que negocia com Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. O clube carioca espera poder receber jogadores em uma troca que envolva Scarpa.