Prevendo ofensividade, Palmeiras e Barcelona travam duelo de análises

“Engana-se quem pensa que o Barcelona irá apenas se defender”. A frase é de Cuca e serve como alerta para o Palmeiras antes do duelo desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália, pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Assim como antes do primeiro duelo no Equador, em que os mandantes venceram por 1 a 0, o Verdão enviou funcionários para analisar in loco os detalhes da equipe adversária. Assim, Cuca já conhece as forças do Barcelona e espera um visitante ofensivo nesta quarta.

“O Barcelona tem dois extremos muito rápidos. Engana-se quem pensa que eles virão só para se defender. Atlético-PR (domingo, pelo Campeonato Brasileiro) também não veio só defender, passou a fazer isso quando pressionamos, pelo resultado que eles tinham. O Barcelona vem jogar, vem buscar um gol, é resultado qualificado”, disse o treinador.

O discurso de Cuca demonstra que a análise feita por sua comissão técnica foi correta. O auxiliar técnico do Barcelona de Guaiaquil, Darwin Quintana, confirmou que a equipe tentará jogar de igual para igual com o Palmeiras e ressaltou que também analisou a equipe paulista.

“Analisamos absolutamente tudo referente ao Palmeiras. Sabemos tudo sobre eles, os analisamos e vamos com total respeito, mas tentando jogar de igual para igual, como sempre tentamos”, afirmou o membro da comissão técnica.

Com treinos fechados desde domingo, o Alviverde não deu informações sobre as condições físicas de Mayke, que torceu o tornozelo, e Guerra, que se recupera de dores na coxa direita. Se não puderem atuar, a tendência é que Jean jogue na lateral-direita e Dudu seja deslocado para a armação. O provável Verdão tem Jailson; Mayke (Thiago Santos), Yerry Mina, Luan e Egídio; Jean e Bruno Henrique; Dudu, Guerra (Keno) e Róger Guedes; Deyverson.

A principal baixa no atual campeão equatoriano será o atacante Ariel Nahuelpan, ex-jogador de Coritiba e Internacional. Também estão fora o zagueiro Jefferson Mena e o volante brasileiro naturalizado equatoriano Gabriel Marques. Por outro lado, o lateral-direito Mario Pineida e o meia Ely Esterilla foram liberados pelo departamento médico e estarão à disposição do técnico Guillermo Almada. O provável time tem Banguera; Valencia, Aimar, Arreaga e Velasco; Minda, Oyola e Díaz; Castillo, Caicedo e Álvez

Com a derrota por 1 a 0 na ida, o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar contra o Barcelona de Guaiaquil. Para o confronto, 36 mil ingressos já foram vendidos e a expetativa é que o clube bate o recorde de público e renda nesta temporada.