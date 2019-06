Presidentes dos grandes de SP fazem reunião; veja os assuntos

Os presidentes de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo realizaram uma reunião na última terça-feira, na capital paulista. O encontro, idealizado pelo mandatário alviverde Maurício Galiotte, tratou de assuntos que também são de interesse aos clubes dirigidos por Andrés Sanchez, José Carlos Peres e Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

A liberação de bebida alcoólica nos estádios foi uma das pautas da reunião. O tema ganhou força após a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar neste mês projeto que autoriza o consumo e venda em arenas esportivas no estado. A informação foi publicada inicialmente no Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O número de jogadores inscritos no Campeonato Paulista e o calendário também foram assuntos discutidos no bate-papo, assim como a venda dos direitos internacionais de transmissão do Campeonato Brasileiro.

A intenção dos mandatários é que essas reuniões se tornem comuns para que as reivindicações dos clubes ganhem corpo diante de federações e outras instituições.