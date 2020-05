Presidente do Santos chama Andrés, do Corinthians, de “mestre”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, chamou Andrés Sanchez, mandatário do Corinthians, de “mestre” na noite desta quinta-feira.

Os presidentes participaram do “Encontro de craques”, do Bandsports, e falaram de gestão e da situação do futebol brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus.

“Prazer estar ao lado do meu mestre Andrés Sanchez”, disse Peres, antes de concordar sobre o pagamento exagerado para jogadores.

“Estou na linha do Andrés. Futebol não tolera salários altos. Conta vai chegar para todo mundo. Nós (Santos) não contratamos tão caro e a conta está chegando”, completou.

Em outro momento, Peres voltou a citar Andrés como referência.

“Isso aí eu aprendi com o professor do meu lado. Não dá para ir no vestiário em hora boa, deixa comemorarem”, falou o santista.

“Quando ganha, jogador pede dinheiro no vestiário (risos)”, emendou Andrés.

Por fim, José Carlos Peres sugeriu Andrés Sanchez como líder de uma associação no futebol brasileiro.

“Andrés tem que ser presidente de uma associação de clubes. Ou de uma liga. Pelo conhecimento, respeito. Todos respeitam o Andrés. Falar mal? Basta ser presidente para ser chamado de ladrão”.

Os presidentes possuem boa relação e organizaram um almoço no CT do Corinthians antes de amistoso de início de temporada em 2019, na arena em Itaquera.

