Presidente do Corinthians nega troca com rival e descarta chegada de atacante

O atual presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, afirmou que não haverá a troca entre o atacante Lucca com o lateral-esquerdo do São Paulo, Júnior Tavares. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, o dirigente deixou bem claro que o atleta que estava emprestado na Ponte Preta ainda terá seu futuro discutido pela diretoria para saber se ele sera utilizado pelo técnico Fábio Carille em 2018.

“Não tem troca nenhuma envolvendo, não conversei com o Leco (presidente do São Paulo), o Lucca volta para o Corinthians e vamos ver o que faremos”, afirmou o presidente do clube paulista. Os boatos de que os dois rivais estariam pensando em realizar a troca começou há algumas semanas, porém a tendência é que a negociação realmente não aconteça nesta próxima janela de transferências.

Roberto de Andrade também ressaltou que falar sobre a próxima gestão do Corinthians cabe ao novo presidente, e assim, planejar os novos reforços da equipe. “O ano que vem não pertence a mim. O próximo presidente que virá vai decidir o rumo a ser tomado. A gente vai montar um time forte. Se pudermos montar um time forte gastando menos, é o que vamos fazer”.

Por fim, o dirigente ressaltou que o atacante Júnior Dutra, atualmente no Avaí e que seria um dos possíveis reforços do Timão para a próxima temporada, não deve ser atleta do clube em 2018.Com isso, a primeira aquisição do atual campeão brasileiro deve ser o volante Renê Júnior, que não permanecerá no Bahia e é um dos nomes mais esperados pelo treinador Fábio Carille. O volante foi um dos destaques do clube e está muito perto de assinar com o clube alvinegro.

Neste ano, o Corinthians surpreendeu muita gente logo no início da temporada ao conquistar o Campeonato Paulista. Depois das eliminações na Copa do Brasil e a na Sul-Americana, o clube paulista fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro e conquistou o sétimo Brasileirão da sua história.