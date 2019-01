Presidente do Ceará diz que assunto Everson no Santos “morreu”

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, afirma que não há mais conversa com o Santos pela venda do goleiro Everson e a intenção é mantê-lo para 2019, mesmo com a chegada de Richard, ex-Paraná.

“Não estamos negociando. Faz tempo que teve o último contato. Esse assunto já morreu”, disse o presidente, à Gazeta Esportiva.

Um dos representantes de Everson teve longa reunião com o Peixe na última segunda-feira e vivia a expectativa de um acerto nesta terça. A negociação porém, ainda não avançou – o Alvinegro não dá o assunto como encerrado.

A multa rescisória de Everson é de R$ 6 milhões e o jogador quer atuar pelo Santos. O Ceará, porém, chegou ao seu limite e aceitou receber metade à vista e metade parcelado – essa oferta, porém, não chegou até o momento.