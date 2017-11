Prass recebe o terceiro amarelo e abre espaço para volta de Jailson

Jailson será novamente titular do Palmeiras. Nesta segunda-feira, Fernando Prass recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota alviverde para o Avaí, na Ressacada, e terá de cumprir suspensão automática contra o Botafogo, no Palestra Itália, na próxima segunda-feira.

A advertência ocorreu no início do segundo tempo, quando camisa 1 cometeu pênalti no atacante Rômulo, marcado pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. Na cobrança, Marquinhos bateu muito bem e abriu o placar para o Leão.

O retorno de Jailson coincide com o último duelo do goleiro na Série A do Campeonato Brasileiro. No dia 2 de agosto, o arqueiro foi titular na vitória alviverde sobre o Botafogo no Engenhão. A partida foi a 23ª consecutiva de invencibilidade do jogador – a maior da história do Palmeiras.

Na tentativa de chegar a um novo acordo, o Palmeiras receberá o representante de Fernando Prass durante a semana. Na chegada ao Estádio da Ressaca para o confronto com o Avaí, além de confirmar a reunião, o camisa 1 minimizou a possível concorrência com Weverton, do Atlético-PR.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com