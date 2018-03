Potencial candidato, Ronaldinho Gaúcho se filia ao PRB

Ronaldinho Gaúcho já tem um partido pelo qual concorrer nas próximas eleições nacionais. Nesta terça-feira, o ex-jogador esteve no Diretório Nacional do Partido Republicano Brasileiro (PRB), ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, para se filiar ao lado do irmão Assis.

Ainda não está definido se Ronaldinho será candidato a deputado federal ou a senador. “Fico feliz em poder participar de um projeto que vise à melhoria de nosso país e que traga modernidade, alegria e saúde para toda a população”, discursou o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005.

Assis foi mais eloquente do que o irmão. “Somos brasileiros, moramos no Brasil e nos preocupados com o País. Viemos de um crescimento por meio do esporte e sabemos o que ele é capaz de fazer por crianças e jovens. Hoje, acreditamos na inovação, nos projetos do partido de ajudar a população. Será um prazer colaborar”, comentou o também ex-jogador e agente de Ronaldinho.

A cerimônia contou com as presenças de diversas lideranças do PRB, como os deputados federais Celso Russomanno, Carlos Gomes e Ronaldo Martins. A ficha de Ronaldinho Gaúcho foi abonada pelo senador Eduardo Lopes, presidente nacional do partido, e por Wanderley Tavares, presidente do PRB no Distrito Federal e pré-candidato ao governo local.