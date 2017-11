Por que o palmeirense ainda pode acreditar no título brasileiro

A derrota do Palmeiras no Derby contra o Corinthians, neste domingo, deixou grande parte da torcida alviverde sem esperanças de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Segundo o retrospecto de Vitória e Atlético-PR, adversários de Verdão e Timão, respectivamente, porém, os palestrinos podem seguir acreditando na conquista. Além disso, a melhora da equipe em campo com Alberto Valentim também anima os alviverdes.

O Palmeiras visita o Vitória nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Barradão. Em 16 partidas pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada, o Rubro-Negro, pior mandante da competição, acumula dez derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias.

“Após a partida, no vestiário, os jogadores e o Alexandre Mattos já falaram sobre reação. Lógico que fica um gosto amargo, pela derrota, ninguém gosta de perder, mas eles já sabem que precisamos mudar a chavinha, porque quarta temos um jogo importante contra o Vitória”, disse o técnico Alberto Valentim.

O Verdão, porém, não depende apenas de si para ser campeão brasileiro. Assim, os alviverdes irão torcer para o Atlético-PR, que neste segundo turno, perdeu apenas uma partida como mandante, vencendo três e empatando outras três. O confronto na Arena da Baixada está marcado para esta quarta-feira, às 21h (de Brasília).

Apesar do revés e atuação irregular diante do rival, o torcedor do Palmeiras também tem motivos para se animar com a melhora no futebol apresentado pela equipe. Sob o comando de Alberto Valentim, são três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas, sendo 12 gols marcados no período.

O treinador interino aplica novos conceitos de jogo e inegavelmente fez o futebol do Palmeiras subir de produção. O centroavante Borja, por exemplo, que será desfalque nas próximas duas partidas, ganhou espaço e encerrou seu jejum de gols pelo Palestra.

O Corinthians soma 62 pontos no Campeonato Brasileiro, oito a mais que o Palmeiras, atual quatro colocado. Além do Vitória, o Palmeiras ainda encara Flamengo (C), Sport (C), Avaí, Botafogo (C) e Atlético-PR até o final do Campeonato Brasileiro. Já o Timão terá Avaí (C), Fluminense (C), Flamengo, Atlético-MG (C) e Sport.