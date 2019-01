Ponte Preta insiste por Rafael Longuine; Santos tenta abater dívida

A Ponte Preta insiste pela contratação de Rafael Longuine, do Santos. A Macaca tem conversado com o Peixe diariamente em busca da liberação por empréstimo até o fim da temporada e aceita discutir o abatimento de uma dívida pela venda de Felippe Cardoso.

O Alvinegro não pagou a primeira parcela de R$ 400 mil e tem a segunda e última a vencer no próximo dia 20. A ideia é amortizar a quantia e quitar o débito ainda neste mês.

Longuine e seus representantes, porém, ainda acreditam numa chance com o técnico Jorge Sampaoli. Se a opção for mesmo pela saída, a prioridade é negociar por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

Destaque do Guarani em 2018, Rafael Longuine se recupera de lesão muscular na coxa direita e para por duas semanas. O meio-campista de 28 anos tem contrato com o Santos até 31 de maio de 2021.