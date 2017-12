Ponte Preta confirma acordo com o Corinthians e chegada de Marciel

Improvisado como lateral esquerdo reserva do Corinthians durante a campanha vitoriosa no último Campeonato Brasileiro, o volante Marciel não terá a chance de ser testado como substituto do também prata da casa Guilherme Arana, vendido ao espanhol Sevilla, em 2018. A Ponte Preta anunciou nesta sexta-feira que contará com o atleta por empréstimo até o final da próxima temporada.

Marciel, que chegou a negociar também com o Paraná, ainda será submetido a exames clínicos e físicos antes da assinatura do seu contrato. Ele irá se apresentar à Ponte Preta em 2 de janeiro, assim como os seus companheiros no elenco campineiro.

A expectativa do Corinthians, acostumado a ceder jogadores à Ponte (como o zagueiro Yago e o atacante Lucca, recentemente), é dar rodagem a Marciel. Outro volante revelado pelo clube paulistano, Maycon passou pelo time de Campinas em 2016 e retornou como titular em 2017.

Marciel, contudo, é mais experiente do que Maycon. O novo reforço da Ponte Preta tem 22 anos e já atuou também por empréstimo pelo Cruzeiro, em troca pelo veterano volante Willians, sem destaque. Como corintiano, participou de 21 jogos como profissional e marcou um gol, em uma vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro de 2015.