Ponte Preta acerta com volante que chamou a atenção de Cuca no Santos

A Ponte Preta acertou a contratação de Juliano, volante destaque da equipe sub-23 do Santos em 2018. O acordo por empréstimo vale até o fim desta temporada.

Juliano chamou a atenção do ex-técnico Cuca, treinou no elenco profissional e chegou a ser relacionado para partida contra o Vasco, em setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador tem 24 anos e é um meio-campista defensivo, de mais marcação do que apoio. Ele foi revelado pelo XV de Piracicaba e também atuou pelo Metropolitano e Penapolense antes de chegar ao Peixe.

Rafael Longuine tem negociação avançada com a Ponte Preta e Matheus Oliveira já havia sido cedido à Macaca. Com as liberações, o Santos abate parte da dívida de R$ 800 pela compra do atacante Felippe Cardoso.