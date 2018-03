PM pede alteração da data do duelo entre Corinthians e Bragantino

A Polícia Militar do Estado de São Paulo pediu nesta terça-feira a alteração do duelo entre Bragantino e Corinthians, marcado inicialmente para as 11h (de Brasília) do domingo, no estádio do Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A solicitação se dá horas depois de um Conselho Técnico determinar a data dos mata-matas do torneio.

A informação foi publicada pela Folha de São Paulo dando conta de que a PM alegou conflito de horários entre a saída do estádio municipal dos corintianos e a ida dos são-paulinos ao estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, local onde, às 16h (de Brasília), o Tricolor Paulista e o Azulão iniciam o seu duelo pela vaga nas semis.

A corporação ainda aponta a realização de uma corrida com saída e chegada na Praça Charles Miller na manhã do domingo como empecilho para a partida. Com dispersão marcada para as 10h, o evento deve ter integrantes circulando pela região até as 11h, horário em que está marcada a liberação da Avenida Pacaembu pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Questionada pela Gazeta Esportiva se havia alguma ação tomada a respeito do caso, a FPF diz que está em contado com a PM e, por ora, o horário original está mantido. Além do embate de ida, levado ao Pacaembu por solicitação do Braga, os dois times ainda jogam a volta na quarta-feira da semana que vem, dia 21, em Itaquera.

