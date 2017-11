Personagens dos quadrinhos fazem campanha por paz no Derby

O jogo entre Corinthians e Palmeiras pode ser considerado uma final para o Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, as equipes prometem todos os esforços pela vitória, mas os rivais não esqueceram de uma campanha de paz para evitar problemas entre as torcidas.

As redes sociais das duas equipes publicaram uma imagem com personagens da Turma da Mônica, de Maurício de Sousa. No desenho, Cascão usava a camisa do Corinthians, enquanto Cebolinha estava vestido com o uniforme do Palmeiras. Junto, a seguinte mensagem: “A amizade não termina com o apito inicial! O Cebolinha e o Cascão sabem bem disso!”