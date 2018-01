Pelé dá boas-vindas a Gabigol: “Menino da Vila nunca deixa de ser Santos”

Pelé deu as boas-vindas a Gabigol, anunciado pelo Santos como reforço nesta quinta-feira. O atacante chega emprestado pela Internazionale-ITA até o fim de 2018.

“Não importa por onde passe, um Menino da Vila nunca deixa de ser Santos. Bem-vindo de volta à sua casa, Gabigol. #EternoMeninoDaVila”, escreveu Pelé.

Na gestão do presidente José Carlos Peres, Pelé se reaproximou do Peixe. Anteriormente, o Rei desejou boa sorte ao técnico Jair Ventura e ao time antes das estreia no Campeonato Paulista.

O Peixe pagará antecipadamente pelo empréstimo de Gabigol, em um valor de cerca de R$ 6 milhões. Gabriel, que ainda receberá parte dos salários da Inter, aceitou reduzir drasticamente a quantia equivalente ao Santos para facilitar a negociação.

Sondado por outras equipes do Brasil, como o São Paulo, Gabigol sempre deu prioridade ao Santos. O atacante, inclusive, esperou pelo desfecho das negociações na Baixada Santista e chegou a visitar o CT Rei Pelé.

Gabriel chega com status de titular e vestirá a camisa 10. Ele pode atuar pelos lados do campo, como Bruno Henrique, ou substituir Ricardo Oliveira como centroavante. O técnico Jair Ventura vai analisar qual a melhor função para o atleta de 21 anos.

Gabriel Barbosa foi vendido para a Internazionale por 29,5 milhões de euros (R$ 109 milhões na cotação da época) em 2016. O atacante não se firmou na Europa. Nesta temporada, emprestado ao Benfica-POR, ele atuou em um total de 141 minutos, com um gol marcado.