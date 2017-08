Paulo Roberto convence e vai ser comprado pelo Corinthians

Bastante criticado quando foi contratado, o volante Paulo Roberto convenceu torcedores, comissão técnica e diretoria do Corinthians de sua utilidade. O jogador de 30 anos, emprestado por uma temporada pelo Grêmio Osasco Audax, terá seus direitos econômicos adquiridos pelo Corinthians.

Paulo Roberto já disputou 13 jogos como corintiano e teve participação importante em alguns deles, como as vitórias sobre a Ponte Preta, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, e o Grêmio, principal concorrente pelo título brasileiro.

O volante também tem chamado a atenção pela versatilidade. Recentemente, foi utilizado como lateral direito em função das ausências de Fagner e Léo Príncipe e recebeu elogios do técnico Fábio Carille, apesar da irregularidade no setor. Agora, está suprindo carência na zaga durante os treinamentos no CT Joaquim Grava.

Segundo o diretor de futebol Flávio Adauto, já “está consolidado” que Paulo Roberto seguirá no Corinthians, conforme declaração ao Estadão. O novo contrato do atleta deverá ser válido por dois anos.

Pablo

Os torcedores do Corinthians estão mais ansiosos em relação à possibilidade de permanência de outro jogador emprestado até o final de 2017, o zagueiro Pablo. O clube já havia acertado a compra com o Bordeaux, da França, incluindo a cessão de 15% dos direitos econômicos do atacante Malcom e o pagamento de mais de R$ 4 milhões, mas não chegou a acordo financeiro com o empresário dele, Fernando César.

Aguardando o desfecho da negociação, Pablo tem mostrado evolução no tratamento que faz contra uma lesão muscular na coxa direita. Nesta quinta-feira, ele apareceu no gramado do CT Joaquim Grava para se exercitar ao lado do jovem volante Mantuan, outro que está em recuperação.