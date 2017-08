Palmeiras encara Barcelona para manter sonho de título em 2017

A temporada ainda está longe do final, mas o Palmeiras tem uma partida chave para manter a esperança de conquistar ao menos um título em 2017 na noite desta quarta-feira. Às 21h45 (de Brasília), no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

A despeito do investimento significativo, o Palmeiras foi eliminado pela modesta Ponte Preta na semifinal do Campeonato Paulista e caiu diante do Cruzeiro nas quartas da Copa do Brasil. Atual quarto colocado no Brasileiro, 15 pontos atrás do Corinthians, a equipe palestrina coloca o sonho de título em jogo contra o adversário equatoriano.

“É o nosso futuro na Libertadores, o torneio que realmente estamos priorizando”, disse Egídio, sem desespero. “Todos estamos à espera desse jogo, mas temos um time experiente, que sabe lidar com situações de ansiedade e até de nervosismo”, apontou o ala canhoto.

O lateral direito Mayke, com um problema no tornozelo, não tem presença confirmada e pode ser substituído por Jean. Já o meia Guerra, recuperado de dores no adutor, deve ser titular. O atacante Willian, afastado desde o jogo contra o Flamengo por lesão muscular, também treinou na terça-feira e tem chance de ser relacionado.

O goleiro Jailson, efetivado como titular no lugar de Fernando Prass, e o recém-chegado atacante Deyverson estrearão na Copa Libertadores diante do Barcelona de Guaiaquil. Cuca ainda planeja usar em parte do jogo o meio-campista Moisés, recuperado de grave lesão no joelho.

Como de costume antes de partidas decisivas, o técnico levou o elenco palmeirense para treinar em um resort na cidade de Atibaia. Na medida em que perdeu por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras depende de uma vitória por dois gols de diferença no Palestra Itália para seguir às quartas de final.

Na fase de classificação da Copa Libertadores, o Barcelona de Guaiaquil construiu uma campanha expressiva na condição de visitante, já que venceu Estudiantes e Botafogo por 2 a 0. Na única derrota, contra o Atlético Nacional, marcou um gol fora de casa (3 x 1).

Em relação ao primeiro jogo contra o Palmeiras, o time equatoriano conta com duas novidades. Luis ‘Kunti’ Caicedo, que estava no Cruzeiro, foi contratado, enquanto Marco Caicedo renovou contrato. Por outro lado, Ariel Nahuelpan, Jefferson Mena e Gabriel Marques são desfalques certos.

“Será uma partida complicada, na qual teremos que manter a tranquilidade e a concentração durante os 90 minutos para tratar de conseguir a classificação, mas confiamos que somos capazes de fazê-lo”, declarou o goleiro Máximo Banguera.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x BARCELONA DE GUAIAQUIL

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 9 de agosto de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti (ARG)

PALMEIRAS: Jailson; Jean (Mayke), Mina, Luan e Egídio; Thiago Santos e Bruno Henrique; Roger Guedes, Guerra e Dudu; Deyverson

Técnico: Cuca

BARCELONA: Banguera; Velasco, Aimar, Arreaga (‘Kunty’ Caicedo) e Mario Pineida; Minda e Oyola; Castillo, Díaz e Marcos Caicedo; Álvez

Técnico: Guillermo Almada