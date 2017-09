Palmeirenses são unânimes após vitória: título ainda é possível

O Palmeiras mantém as esperanças de conquistar o bicampeonato brasileiro. Após o triunfo da noite desta segunda-feira, contra o Coritiba, as lideranças do elenco alviverde foram unânimes em reafirmar que o Verdão ainda luta para alcançar o líder Corinthians na ponta da tabela de classificação.

“Foi muito importante para não deixar eles aumentarem a vantagem. Queremos encostar nos nossos rivais e conseguir o nosso objetivo, que é chegar à segunda colocação. E se nossos rivais derem brecha, vamos chegar”, disse o lateral Jean, autor do gol no triunfo.

Na prática, o Palmeiras iniciou e terminou a rodada na quarta colocação a 13 pontos do líder. No entanto, os tropeços de Grêmio e Santos, e a dificuldade do Corinthians para vencer o Vasco em Itaquera animaram ainda mais os palmeirenses. O tom foi dado pelo locutor alviverde no Pacaembu antes do início do confronto: “É difícil, mas seguimos acreditando porque somos o maior clube do Brasil”.

“É possível, tem muitos pontos ainda para disputar. Temos de fazer o nosso papel, somar o máximo de pontos para ir à Libertadores direto ou buscar o título”, afirmou o atacante Dudu, que retornou ao time titular do Verdão após cerca de 40 dias.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 40 pontos e segue na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, mas agora a apenas três do vice-líder Grêmio, e um do terceiro colocado Santos. Já o Coritiba caiu duas posições e está no 18º lugar, com apenas 27 pontos.

“A gente tem que ser realista. É difícil? É. 13 pontos não é fácil. Mas você tem que ter uma meta, e colocamos essa. Agora, se vai conseguir ou não, não sabemos. Queremos ser campeões do segundo turno, e estamos indo jogo a jogo. O importante é que a gente saiu com a vitória”, corroborou o zagueiro Edu Dracena.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Fluminense, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Coritiba recebe o Botafogo no Couto Pereira, no mesmo dia e horário.

