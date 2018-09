Palmeiras visita a Chapecoense para seguir subindo no Brasileiro

O Palmeiras enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 19h (de Brasília), no fechamento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo na Arena Condá, o Verdão chega embalado por não perder há seis jogos na competição, enquanto a equipe da casa vem de duas derrotas consecutivas no torneio.

Com 37 pontos, o Palestra precisa de um novo triunfo para seguir na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão, o São Paulo soma oito pontos a mais que o Palmeiras, quinto colocado.

Para o duelo, a equipe de Luiz Felipe Scolari deve ter uma nova formação reserva. As maiores dúvidas estão na lateral-direita, já que Marcos Rocha segue em tratamento de dores no joelho, e no meio-campo, onde Moisés e Bruno Henrique tem sido os titulares mantidos – um em cada tempo.

A Chapecoense está na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação do torneio nacional com 21 pontos. E para tentar se reencontrar no campeonato, Guto Ferreira deve fazer alterações em sua equipe titular.

Com Roberto na lateral e mudanças na linha de zaga, a Chape deve ter Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo e Diego Torres; Bruno Silva, Osman e Leandro Pereira.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE x PALMEIRAS

Local: Arena Condá, em Chapecó-SC

Data: 2 de setembro de 2018, domingo

Horário: 19 horas (Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Sidmar dos Santos Meurer (MG)

CHAPECOENSE: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos, Márcio Araújo e Diego Torres; Bruno Silva, Osman e Leandro Pereira

Técnico: Guto Ferreira

PALMEIRAS: Weverton; Jean, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos; Hyoran, Bruno Henrique, Moisés (Artur) e Lucas Lima; Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari